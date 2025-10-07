Авторизация

В Україні обсяг кредитного портфеля спільних з ЄІБ проєктів вже сягає €4,7 мільярда

13:54 07.10.2025 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк 3 жовтня провели черговий щорічний перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що перегляд відбувся у Києві під головуванням заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової та голови Представництва ЄІБ в Україні Крістіни Мікулової за участі делегатів Європейської комісії та Представництва ЄС в Україні.

У відомстві зауважили, що портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових організацій і включає 27 активних проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро. Ці проєкти спрямовані переважно на відновлення транспортної та соціальної інфраструктури, підвищення енергоефективності, модернізацію енергетичної й критичної інфраструктури та розвиток громадського транспорту.

Також найближчими місяцями планується залучити понад 95 млн євро для закупівлі рухомого складу громадського транспорту, модернізації комунальних підприємств водопостачання та водовідведення, систем міського освітлення, поводження з відходами та реконструкції соціальної інфраструктури.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова наголосила, що перегляд кредитного портфеля є надзвичайно важливим для реалізації нового гарантійного інструменту Європейської Комісії для України - Pillar II Ukraine Facility, який дозволяє використовувати гарантії Єврокомісії для операцій ЄІБ не лише за чинними проєктами, але й для фінансування ключових підприємств державного сектору без застосування урядових гарантій.

Крім того, сторони обговорили потенційне залучення нового фінансування від ЄІБ обсягом 2,1 млрд євро, починаючи з 2026-2027 років. Кредитування планується зосередити у критично важливих для відбудови України секторах: транспорт і логістика, енергетика, соціальна сфера та житлово-комунальне господарство.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

