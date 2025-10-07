Авторизация

Держрибагентство провело перші тендери на зариблення водойм: результати

13:52 07.10.2025 |

Економіка


 

Державне агентство з розвитку меліорації та рибного господарства провело перші тендери на закупівлю малька для зариблення водосховищ на Дніпрі й Дністровського лиману, що фінансуються з коштів, отриманих від продажу прав на промисловий вилов риби. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Найбільший за обсягом успішний тендер проведено на зариблення Дністровського лиману, куди планують випустити 28,8 тонни малька товстолоба, сазана й білого амура. Початкова ціна становила 3,6 мільйона грн, до торгів долучилися дві компанії: ТОВ "Бестіс Систем" з остаточною пропозицією у 2,9 мільйона грн і ТОВ "Одеський осетринницький комплекс" з пропозицією у 2,8 мільйона грн.

Другий за величиною тендер стосувався зариблення Кам'янського водосховища 20 тоннами товстолоба (білого, строкатого або їх гібрида) на суму 1 225 000 грн. У торгах взяла участь лише одна компанія ТОВ "Бестіс Систем" з остаточною пропозицією 1 225 000 грн.

Ще три тендери на загальну суму понад 3 мільйони гривень так і не відбулися. Йдеться про відновлення біорізноманіття Канівського водосховища (1,2 тонни малька) та зариблення Кам'янського водосховища з територій Дніпропетровської (14 тонн товстолоба і 3 тонни сазана) і Полтавської областей (19 тонн товстолоба і 3 тонни сазана).

Держрибагентство продовжує кампанію зариблення і вже оголосило наступні три тендери на жовтень. У Канівське водосховище на Київщині планують випустити 2 тонни товстолоба, 170 кілограмів сазана та 70 кілограмів білого амура. Малька вагою від 100 до 400 грамів випустять біля Переяслава, в районі урочища Куряче Гирло. Аукціон призначений на 13 жовтня.

Для Кам'янського водосховища оголосили одразу два тендери - окремо для Дніпропетровської та Полтавської областей. Обидва аукціони відбудуться 14 жовтня, заявки приймають до 13 жовтня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

