Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Держрибагентство провело перші тендери на зариблення водойм: результати
13:52 07.10.2025 |
Державне агентство з розвитку меліорації та рибного господарства провело перші тендери на закупівлю малька для зариблення водосховищ на Дніпрі й Дністровського лиману, що фінансуються з коштів, отриманих від продажу прав на промисловий вилов риби. Про це повідомляється у системі Prozorro.
Найбільший за обсягом успішний тендер проведено на зариблення Дністровського лиману, куди планують випустити 28,8 тонни малька товстолоба, сазана й білого амура. Початкова ціна становила 3,6 мільйона грн, до торгів долучилися дві компанії: ТОВ "Бестіс Систем" з остаточною пропозицією у 2,9 мільйона грн і ТОВ "Одеський осетринницький комплекс" з пропозицією у 2,8 мільйона грн.
Другий за величиною тендер стосувався зариблення Кам'янського водосховища 20 тоннами товстолоба (білого, строкатого або їх гібрида) на суму 1 225 000 грн. У торгах взяла участь лише одна компанія ТОВ "Бестіс Систем" з остаточною пропозицією 1 225 000 грн.
Ще три тендери на загальну суму понад 3 мільйони гривень так і не відбулися. Йдеться про відновлення біорізноманіття Канівського водосховища (1,2 тонни малька) та зариблення Кам'янського водосховища з територій Дніпропетровської (14 тонн товстолоба і 3 тонни сазана) і Полтавської областей (19 тонн товстолоба і 3 тонни сазана).
Держрибагентство продовжує кампанію зариблення і вже оголосило наступні три тендери на жовтень. У Канівське водосховище на Київщині планують випустити 2 тонни товстолоба, 170 кілограмів сазана та 70 кілограмів білого амура. Малька вагою від 100 до 400 грамів випустять біля Переяслава, в районі урочища Куряче Гирло. Аукціон призначений на 13 жовтня.
Для Кам'янського водосховища оголосили одразу два тендери - окремо для Дніпропетровської та Полтавської областей. Обидва аукціони відбудуться 14 жовтня, заявки приймають до 13 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
|Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд
|Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів
|Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів
|До Пенсійного фонду в січні - вересні 2025 року надійшло 435,2 млрд грн від ЄСВ), що на 52,9 млрд грн більше за плановий показник
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах