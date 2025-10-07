Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на ввезені в Україну уживані іномарки у вересні зріс на 37% - «УкрАвтопром»

13:18 07.10.2025 |

Економіка

 

Український автопарк у вересні цього року поповнили понад 23,3 тис. ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів, що на 37% більше, ніж за той самий місяць минулого року, та на 3% більше, ніж у серпні поточного, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Згідно із повідомленням, середній вік вживаних автомобілів, що перейшли на українську реєстрацію за минулий місяць, становив 8,4 року.

Найбільша частка у сегменті ввезеного автомобільного "секондхенду" з великим відривом традиційно належить бензиновим авто - 45%. Далі, вже суттєво випереджаючі дизельні, йдуть електромобілі - 29%, дизельні зайняли 18%, гібриди - 5% і авто з ГБО - 3%.

Лідером цього сегмента авторинку впевнено залишається Volkswagen Golf - 1133 реєстрацій у вересні.

До десятки найпопулярніших моделей ввійшли також Tesla Model Y - 929 од., Tesla Model 3 - 738 од., Volkswagen Tiguan - 692 од., Renault Megane - 671 од., Nissan Leaf - 651 од., Skoda Octavia - 644 од., Audi Q5 - 630 од., Nissan Rogue - 526 од. та KIA Niro - 495 од.

Загалом за січень-вересень, за даними асоціації, українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше показника за аналогічний період 2024 року.

Своєю чергою Інститут досліджень авторинку, аналізуючи попит на імпортовані вживані авто, зазначає на сайті, що у вересні на першу реєстрацію їх було подано 22,7 тис. - на 1,9% більше, ніж у серпні-2025 і на 40,2% більший у порівнянні з вереснем 2024 року.

Попит на ввезені в Україну уживані іномарки у вересні зріс на 37% - «УкрАвтопром»

 

"Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Далі, у червні, відбулося невелике зменшення темпів, яке далі перейшло у стабілізацію обсягів", - йдеться у повідомленні.

Лідером імпорту серед брендів з помітним відривом залишається Volkswagen (3065 од.) - він продовжує домінувати в сегменті завдяки широкому вибору моделей, доступності комплектуючих та хорошій ціні на європейських аукціонах.

Попит на ввезені в Україну уживані іномарки у вересні зріс на 37% - «УкрАвтопром»

 

На другій позиції - Aud (2104 од.), марка, яка стабільно входить до переліку автомобілів преміального класу, котрі імпортують частіше.

"Цілком передбачувано на третій позиції Tesla (1909 од.). Наразі складно сказати, яке місце посідатиме ця марка у рейтингу свіжопригнаних наступного року, коли ПДВ на електромобілі доведеться сплачувати при імпорті, і, ймовірно, кілька позицій американський бренд втратить. Однак зараз він серед трійки лідерів, і має всі шанси залишатися там щонайменше до грудня", - вважають аналітики.

Подібна історія і з Nissan - зараз йому набирати вагому кількість серед новоприбулих автівок допомагає Leaf та ще низка електричних версій.

Аналітики зазначають, що у середній частині рейтингу опинились Renault, BMW та Ford. Замикають десятку Hyundai, Skoda та KIA - моделі цих брендів часто обирають як практичні, надійні та порівняно доступні за вартістю розмитнення.

Попит на ввезені в Україну уживані іномарки у вересні зріс на 37% - «УкрАвтопром»
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

