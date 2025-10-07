Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

13:04 07.10.2025 |

Економіка

 

На українському ІТ-ринку праці в третьому кварталі 2025 року з'явилося на 12% більше вакансій, ніж у другому кварталі. В липні був рекордний показник - 7210 вакансій - найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє DOU, у третьому кварталі додалося найбільше вакансій з військової справи (+291), маркетингу (+271), Front-end (+138), Hardware (+127), Project Manager (+119).

Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

 

Зазначається, що зростає кількість вакансій AI/ML - 160 у вересні; у аналітиків рекордні 446 вакансій, майже стільки ж, як до війни, а у Data Engineering теж рекордні 118 вакансій у вересні. Стрімко зросла кількість вакансій Embedded (98) і Hardware (149). А от кількість вакансій для розробників ще далека від довоєнних показників.

За даним видання, кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 577 за місяць, а на одну вакансію у середньому припадало 6,5 відгуку.

Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

 

Також зросла кількість ремоут-вакансій у Києві, Львові та за кордоном. В інших регіонах України зростання не відбулося. Зростає і попит на сеньйорів. Так, у вересні було 1325 вакансій для фахівців з досвідом 5+ років, що навіть більше, ніж у січні 2022 року. Інші категорії за досвідом теж зросли. Найбільше вакансій для фахівців без досвіду - на 40% більше. Наразі їх більше 200 щомісяця.

Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

 

Повідомляється, що найбільш конкурентною категорією залишається Front-end - 85,5 відгуку на вакансію. Але тренд на поступове зниження. У вересні вперше категорія Java випередила QA за середньою кількістю відгуків на вакансію: 62,3 та 62,1 відповідно. З червня з цього року конкуренція в Java почала зростати.

Щодо компаній, то найактивнішими на ринку праці є продуктові компанії. Найбільше вакансій у третьому кварталі розмістила IT-компанія Genesis - 421; за нею SKELAR - 262, а на третє місце вийшов 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ" зі 182 miltech-вакансіями. Також у переліку і чотири сервісні компанії.

Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

 

Як ми писали раніше, за даними літнього опитування українських айтівців, в Україні зарплати розробників мідлів в сервісних та аутстафінгових компаніях знижуються, найбільше падіння - у зарплатах тих, хто прийшов в ІТ 2-6 років тому. Повідомлялося, що медіанні зарплати сеньйорів та лідів/керівників зростають, стартапи пропонують одні з найвищих зарплат фахівцям рівня Middle+, аутстафінгові компанії платять більше розробникам рівня Senior+, а зарплати в сервісних компаніях традиційно залишаються одними із найнижчих.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес