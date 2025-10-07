Український ІТ-ринок праці: кількість вакансій зросла на 12%

На українському ІТ-ринку праці в третьому кварталі 2025 року з'явилося на 12% більше вакансій, ніж у другому кварталі. В липні був рекордний показник - 7210 вакансій - найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє DOU, у третьому кварталі додалося найбільше вакансій з військової справи (+291), маркетингу (+271), Front-end (+138), Hardware (+127), Project Manager (+119).

Зазначається, що зростає кількість вакансій AI/ML - 160 у вересні; у аналітиків рекордні 446 вакансій, майже стільки ж, як до війни, а у Data Engineering теж рекордні 118 вакансій у вересні. Стрімко зросла кількість вакансій Embedded (98) і Hardware (149). А от кількість вакансій для розробників ще далека від довоєнних показників.

За даним видання, кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 577 за місяць, а на одну вакансію у середньому припадало 6,5 відгуку.

Також зросла кількість ремоут-вакансій у Києві, Львові та за кордоном. В інших регіонах України зростання не відбулося. Зростає і попит на сеньйорів. Так, у вересні було 1325 вакансій для фахівців з досвідом 5+ років, що навіть більше, ніж у січні 2022 року. Інші категорії за досвідом теж зросли. Найбільше вакансій для фахівців без досвіду - на 40% більше. Наразі їх більше 200 щомісяця.

Повідомляється, що найбільш конкурентною категорією залишається Front-end - 85,5 відгуку на вакансію. Але тренд на поступове зниження. У вересні вперше категорія Java випередила QA за середньою кількістю відгуків на вакансію: 62,3 та 62,1 відповідно. З червня з цього року конкуренція в Java почала зростати.

Щодо компаній, то найактивнішими на ринку праці є продуктові компанії. Найбільше вакансій у третьому кварталі розмістила IT-компанія Genesis - 421; за нею SKELAR - 262, а на третє місце вийшов 427-й окремий полк безпілотних систем "РАРОГ" зі 182 miltech-вакансіями. Також у переліку і чотири сервісні компанії.

Як ми писали раніше, за даними літнього опитування українських айтівців, в Україні зарплати розробників мідлів в сервісних та аутстафінгових компаніях знижуються, найбільше падіння - у зарплатах тих, хто прийшов в ІТ 2-6 років тому. Повідомлялося, що медіанні зарплати сеньйорів та лідів/керівників зростають, стартапи пропонують одні з найвищих зарплат фахівцям рівня Middle+, аутстафінгові компанії платять більше розробникам рівня Senior+, а зарплати в сервісних компаніях традиційно залишаються одними із найнижчих.