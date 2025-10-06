Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За рік Україна більш ніж удвічі наростила виробництво САУ «Богдана»

17:14 06.10.2025 |

Економіка

 

За рік Україна більш ніж удвічі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Це випливає з заяви президента Володимира Зеленського, яку він зробив під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.

"Ми змогли рекордно швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць - це серйозний результат", - розповів глава держави.

Також він повідомив, що у 2024 році Україна виготовила та поставила на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Рік тому, у жовтні 2024-го, Зеленський заявив, що Україна виготовляє 15 "Богдан" щомісяця, додавши, що "буває" і по 20 одиниць.

Якщо рахувати від 15, то за рік кількість "Богдан", які Україна виробляє на місяць, збільшилась у ~2,7 раза, якщо від 20 - то у 2 рази.

Слід зауважити, що у квітні 2024-го президент повідомляв, що Україна збільшила виробництво до 10 таких САУ на місяць (тобто у жовтні, за пів року, було зростання у 1,5 раза мінімум).

ДОВІДКА

2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.

Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020-му, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го (детальніше тут).

Після повномасштабного вторгнення РФ "Богдана" отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. У 2023 році систему офіційно прийняли на озброєння української армії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес