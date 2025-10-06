Зеленський доручив розробити механізм для контрольованого експорту української зброї

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, Офісу Президента, секретарю РНБО до кінця року розробити механізм для відкриття контрольованого експорту української зброї.

Про це голова держави сказав під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3, передає Укрінформ.

«Україна виходить на наступний етап. Ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами. Створювати і в Україні, і в країнах-партнерах. Фактично, ми інтегруємо Україну в західний світ. Настав час запускати експорт нашої української зброї. Тих видів, які у нас в профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут в Україні для захисту», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вже доручив Кабінету міністрів, Офісу Президента, секретарю РНБО - «усій нашій команді» - розробити та представити ключові елементи експортного механізму.

За словами Президента, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, в США, на Близькому Сході.

«Завдання - до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дозволить нам ще більше масштабувати нашу оборонну промисловість», - сказав Зеленський.