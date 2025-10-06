Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла в вересні до 14,1% - УРТЦ

14:29 06.10.2025

Економіка

 

Частка тривалості повітряних тривог у вересні 2025 року впродовж часу роботи торгових центрів (ТЦ) суттєво зросла до 14,1% порівняно з 9,4% у серпні 2025 року та вереснем минулого року (9,6%), повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Загалом по Україні кількість тривог, зокрема під час роботи ТЦ, була меншою, аніж минулого місяця, але вони були значно тривалішими. Проте в Херсонській, Одеській та Житомирській областях зафіксовано збільшення як тривалості тривог протягом часу роботи ТЦ, так і їх кількості.

П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, у порівнянні з серпнем 2025 року не змінилась: Донецька (74,3%), Сумська (72,1%), Чернігівська (57,2%), Харківська (20,6%) і Запорізька (18,2%) області.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 119,0 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у вересні 2025 року - 2,8 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
