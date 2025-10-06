Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість справ про рейдерство в Україні у 2025 році впала на третину

12:56 06.10.2025

Економіка

 

За перші вісім місяців 2025 року в Україні зареєстрували 168 кримінальних проваджень, пов'язаних із рейдерством. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Опендатабот.

Середня кількість відкритих справ скоротилася з 33 на місяць у 2024-му до 21 у поточному році. Якщо порівнювати з 2021 роком, коли було обліковано 572 провадження, то зниження сягає 3,4 раза.

Чотири з п'яти кримінальних проваджень стосуються підроблення документів. Решта справ пов'язані з протидією бізнесу й незаконним захопленням майна підприємств.

Але ефективність розслідувань залишається вкрай низькою. Зі 134 справ про підробку документів підозру вручили менш ніж у половині випадків, а до суду дійшло лише 53 провадження.

Офіс протидії рейдерству за вісім місяців розглянув 830 скарг - це також на 40% менше, ніж торік. Більшість звернень стосувалася нерухомості, значно менше - бізнесу.

Також змінився портрет заявника. Якщо минулого року переважно скаржилися компанії, то цьогоріч половину звернень подали звичайні громадяни. Задовольнили лише третину скарг, ще третину відхилили, а решту взагалі залишили без розгляду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

