06.10.25
14:47
Великий бізнес забезпечив надходження ₴358 мільярдів до бюджету за дев'ять місяців
12:53 06.10.2025 |
Великі платники податків за дев'ять місяців цього року сплатили до загального фонду Державного бюджету 358,2 млрд грн.
Про це повідомляє начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Євгеній Босенко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужба відомства.
Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 8,4%, або 27,8 млрд грн.
Найбільше зростання забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб - на 13,3 млрд грн (53,1%), податку на додану вартість - на 11 млрд грн (11,7%), акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених підакцизних товарів - на 5,2 млрд грн (28,3%) та частини чистого прибутку - на 1,3 млрд грн (31,0%).
За підсумками січня-вересня цього року до держбюджету надійшло: податку на додану вартість - 104,7 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб - 38,3 млрд грн, акцизного податку - 23,6 млрд грн та частини чистого прибутку - 5,6 млрд грн.
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за дев'ять місяців склали 42,1 млрд грн, що на 23,4%, або на 8,0 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
