Великий бізнес забезпечив надходження ₴358 мільярдів до бюджету за дев'ять місяців

Великі платники податків за дев'ять місяців цього року сплатили до загального фонду Державного бюджету 358,2 млрд грн.

Про це повідомляє начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Євгеній Босенко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужба відомства.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 8,4%, або 27,8 млрд грн.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб - на 13,3 млрд грн (53,1%), податку на додану вартість - на 11 млрд грн (11,7%), акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених підакцизних товарів - на 5,2 млрд грн (28,3%) та частини чистого прибутку - на 1,3 млрд грн (31,0%).

За підсумками січня-вересня цього року до держбюджету надійшло: податку на додану вартість - 104,7 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб - 38,3 млрд грн, акцизного податку - 23,6 млрд грн та частини чистого прибутку - 5,6 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за дев'ять місяців склали 42,1 млрд грн, що на 23,4%, або на 8,0 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.