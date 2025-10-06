В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі

У вересні 2025 року вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі автомобілів. Про це пише Укравтопром.

Частка електромобілів на українському ринку становить третину всього вересневого продажу. Минулого року повністю електричні авто займали 15,3% ринку.

Авто з бензиновими двигунами посіли друге місце, охопивши 31,2% ринку (проти 36,8% у вересні 2024 року).

Гібридні авто показали 20,3% проти 21,5% торік. Найбільше втратили дизельні машини - їх частка впала з 26% до 15,3%. Автомобілі з ГБО, як і раніше, залишаються нішевими - менш як 1% продажу.

Лідерами вересня за сегментами стали:

* серед електромобілів - Volkswagen ID.UNYX;

* серед бензинових авто - Hyundai Tucson;

* серед гібридів - Toyota RAV-4;

* серед дизельних - Renault Duster;

* серед авто з ГБО - Hyundai Tucson.

Загалом автомобілі з традиційними двигунами охопили 47% ринку, тоді як минулого року їх частка становила майже 63% ринку.