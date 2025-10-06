Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
У вересні 2025 року вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі автомобілів. Про це пише Укравтопром.
Частка електромобілів на українському ринку становить третину всього вересневого продажу. Минулого року повністю електричні авто займали 15,3% ринку.
Авто з бензиновими двигунами посіли друге місце, охопивши 31,2% ринку (проти 36,8% у вересні 2024 року).
Гібридні авто показали 20,3% проти 21,5% торік. Найбільше втратили дизельні машини - їх частка впала з 26% до 15,3%. Автомобілі з ГБО, як і раніше, залишаються нішевими - менш як 1% продажу.
Лідерами вересня за сегментами стали:
* серед електромобілів - Volkswagen ID.UNYX;
* серед бензинових авто - Hyundai Tucson;
* серед гібридів - Toyota RAV-4;
* серед дизельних - Renault Duster;
* серед авто з ГБО - Hyundai Tucson.
Загалом автомобілі з традиційними двигунами охопили 47% ринку, тоді як минулого року їх частка становила майже 63% ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Міноборони планує об’єднати АОЗ і ДОТ з 1 січня: ГАР МОУ попереджає про ризики
|Уряд схвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 млрд грн
|Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла в вересні до 14,1% - УРТЦ
|Ціни на нафту посилили зростання, Brent на рівні $65,5 за барель
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків – ДПС
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts