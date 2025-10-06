Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДПС отримала дані про доходи українців на Onlyfans

10:44 06.10.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба України отримала дані про обсяги заробітків українців на платформі Onlyfans за 2023 рік.

Про це ДПС повідомила у відповідь на запит ЕП.

Відповідну податкову інформацію ДПС отримала від компанії Fenix International Ltd, яка володіє Onlyfans. Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.

"Зазначена податкова інформація від компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії отримана 10.03.2025 року", - повідомили у ДПС.

Водночас у податковій відмовилися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід. Приховування такої інформації, на думку ДПС, здійснюється в інтересах "національної безпеки України" і шкода від її розголошення "переважає суспільний інтерес в її отриманні".

Цікаво, що аналогічну відповідь податкова надавала на запит ЕП на початку цього року, проте згодом цю інформацію озвучив тодішній голова ДПС Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП. Щоправда, тоді питання стосувалося про доходи українців за 2020-2022 роки.

"Щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень", - повідомив тоді Кравченко.

За даними співрозмовників ЕП серед моделей Onlyfans, ДПС вже почала надсилати "листи щастя" з вимогою задекларувати доходи від Onlyfans за 2023 рік та сплатити податки. У деяких випадках сума податкових зобов'язань перевищує фактично отримані моделями кошти.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес