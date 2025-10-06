ДПС отримала дані про доходи українців на Onlyfans

Державна податкова служба України отримала дані про обсяги заробітків українців на платформі Onlyfans за 2023 рік.

Про це ДПС повідомила у відповідь на запит ЕП.

Відповідну податкову інформацію ДПС отримала від компанії Fenix International Ltd, яка володіє Onlyfans. Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.

"Зазначена податкова інформація від компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії отримана 10.03.2025 року", - повідомили у ДПС.

Водночас у податковій відмовилися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід. Приховування такої інформації, на думку ДПС, здійснюється в інтересах "національної безпеки України" і шкода від її розголошення "переважає суспільний інтерес в її отриманні".

Цікаво, що аналогічну відповідь податкова надавала на запит ЕП на початку цього року, проте згодом цю інформацію озвучив тодішній голова ДПС Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП. Щоправда, тоді питання стосувалося про доходи українців за 2020-2022 роки.

"Щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень", - повідомив тоді Кравченко.

За даними співрозмовників ЕП серед моделей Onlyfans, ДПС вже почала надсилати "листи щастя" з вимогою задекларувати доходи від Onlyfans за 2023 рік та сплатити податки. У деяких випадках сума податкових зобов'язань перевищує фактично отримані моделями кошти.