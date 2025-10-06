В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу

Державна податкова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у Дії.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зокрема, податкова розробила і наразі тестує програмне забезпечення для ефективнішої роботи з податковим боргом.

"Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку", - йдеться в повідомленні.

Також на вебпорталі ДПС запрацював дашборд, який дозволяє відстежувати динаміку податкових платежів, бачити виконання плану, отримувати прозорі дані про бюджет.

Разом з тим ДПС працює із Мінцифри над розширенням податкових сервісів на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

"Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки", - зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух.