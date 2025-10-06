Фінансові новини
- 06.10.25
- 14:47
- RSS
- мапа сайту
В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу
10:12 06.10.2025 |
Державна податкова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у Дії.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зокрема, податкова розробила і наразі тестує програмне забезпечення для ефективнішої роботи з податковим боргом.
"Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку", - йдеться в повідомленні.
Також на вебпорталі ДПС запрацював дашборд, який дозволяє відстежувати динаміку податкових платежів, бачити виконання плану, отримувати прозорі дані про бюджет.
Разом з тим ДПС працює із Мінцифри над розширенням податкових сервісів на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.
"Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки", - зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух.
ТОП-НОВИНИ
У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
