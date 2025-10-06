Оборот українського ритейлу у першому півріччі 2025 року збільшився на 17% - RAU

У січні - червні 2025 року оборот компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, сягнув 936,6 млрд грн, що вище за показник минулого року на 17%.

Такі дані дослідження, проведеного спільно з YouControl, оприлюднила Асоціація ритейлерів України (RAU), передає Укрінформ.

«За перші шість місяців поточного року українські ритейлери загалом отримали виторг 936,6 млрд грн. Для порівняння: минулого року за аналогічний період цей показник становив 800,2 млрд грн. В абсолютних цифрах, тобто без урахування впливу інфляції (а також без урахування ПДВ), обороти ритейлерів за два квартали 2025 року перевищили ті самі показники 2024-го на 17%», - йдеться в повідомленні.

Водночас чистий приріст оборотів галузі (з урахуванням 14,3% інфляції) становить лише 2,7%.

За абсолютними цифрами лідером зростання виторгу серед компаній є мережа АТБ з показником у 117,15 млрд грн (без урахування ПДВ), що на 20% перевищує аналогічний показник минулого року.

У найближчого конкурента - мережі супермаркетів «Сільпо» - обороти виросли на 16%: з 43,62 млрд грн до майже 50,39 млрд грн.

Найвищі темпи приросту виторгу серед продуктових ритейлерів демонструє мережа магазинів «Фора», яка за пів року додала одразу 30%, досягнувши показника у 20,73 млрд грн.

Найдинамічнішим із ритейлерів є Sinsay, що належить до польської компанії LPP. За пів року його виручка збільшилася на 55% - до більш ніж 7 млрд грн.