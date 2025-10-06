Антимонопольний комітет почав розслідування щодо п'яти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про антиконкурентні узгоджені дії п'яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо 155 суб'єктів господарювання - відповідачів, які входять до складу п'яти найбільших аптечних груп (мереж) на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів, за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа стосується аптечних мереж "Аптека "АНЦ", "Аптека "Доброго дня", "Аптека "9-1-1", "Аптека "Подорожник" та "Аптека "Бажаємо здоров'я". Станом на липень 2025 року ця п'ятірка контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок та в сукупній кількості становить 7742 торгові точки.

Зауважується, що частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. У АМКУ вважають, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку.

Крім того, аналіз матеріалів свідчить, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації найбільших аптечних мереж.

Водночас на проаналізовані лікарські засоби протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення. Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов'язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках.

Такі узгоджені дії аптечних груп, які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, що тягне за собою відповідальність, передбачену законом.