Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава посилює захист доріг від дронів: тепер сітки встановлюватиме Агентство відновлення

18:16 26.09.2025 |

Економіка

Держава посилює захист доріг від дронів: тепер сітки встановлюватиме Агентство відновлення

 

Відтепер Агентство відновлення та розвитку інфраструктури визначатиме найкритичніші ділянки доріг для першочергового встановлення антидронових сіток.

У фокусі - маршрути евакуації та підвезення допомоги, повідомляє пресслужба відомства.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює дороги, якими евакуйовують людей... Щоб убезпечити маршрути, військовими інженерами та ОВА встановлюються антидронові сітки. Ця робота буде посилена, Агентство відновлення також долучається в процес", - зазначив голова Агентства Сергій Сухомлин.

Держава посилює захист доріг від дронів: тепер сітки встановлюватиме Агентство відновлення

 

Він також зазначив, що наразі агентство ремонтує 5 тис. км доріг державного значення та близько 2 тис. км місцевих шляхів.

Дніпропетровщина - один з основних регіонів евакуаційних коридорів. Тут вже відремонтовано 8 ключових доріг загальною протяжністю близько 200 км, тривають роботи ще на 7 автошляхах у напрямках Запорізької, Харківської та Донецької областей, додав Сухомлин.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес