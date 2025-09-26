Держава посилює захист доріг від дронів: тепер сітки встановлюватиме Агентство відновлення

Відтепер Агентство відновлення та розвитку інфраструктури визначатиме найкритичніші ділянки доріг для першочергового встановлення антидронових сіток.

У фокусі - маршрути евакуації та підвезення допомоги, повідомляє пресслужба відомства.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює дороги, якими евакуйовують людей... Щоб убезпечити маршрути, військовими інженерами та ОВА встановлюються антидронові сітки. Ця робота буде посилена, Агентство відновлення також долучається в процес", - зазначив голова Агентства Сергій Сухомлин.

Він також зазначив, що наразі агентство ремонтує 5 тис. км доріг державного значення та близько 2 тис. км місцевих шляхів.

Дніпропетровщина - один з основних регіонів евакуаційних коридорів. Тут вже відремонтовано 8 ключових доріг загальною протяжністю близько 200 км, тривають роботи ще на 7 автошляхах у напрямках Запорізької, Харківської та Донецької областей, додав Сухомлин.