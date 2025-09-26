Фінансові новини
- 26.09.25
- 19:11
RSS
мапа сайту
Кабмін схвалив план відновлення України на наступні три роки
17:54 26.09.2025 |
Кабінет Міністрів схвалив план заходів на 2025-2027 роки, який містить 101 пункт щодо комплексного відновлення регіонів України: від реінтеграції деокупованих територій до створення сучасної соціальної інфраструктури в громадах.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, план заходів визначає конкретні кроки для відновлення та розвитку України в умовах війни.
Документ структурований навколо трьох стратегічних цілей: формування згуртованої держави, підвищення конкурентоспроможності регіонів та розбудови ефективного врядування.
Ключовими напрямами плану є стимулювання розвитку територій та реінтеграція деокупованих земель, забезпечення якісних публічних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту, а також соціальний захист ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб.
План передбачає розбудову мережі закладів та служб, зокрема створення 4,5 тис. класів безпеки у закладах освіти, створення 800 тис. кв. м житла соціального призначення, а також - центрів ментального здоров'я та утворення центрів безпеки в громадах.
Окрім того, особливу увагу приділено розвитку економіки регіонів через створення нових робочих місць, залучення інвестицій, розвиток туризму та впровадження цифрових технологій.
Раніше повідомлялося, що було обрано 12 ініціатив швейцарських компаній на суму понад 93 млн швейцарських франків ($116,82 млн). Компанії-переможці втілюватимуть важливі ініціативи з відновлення України.
До того міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков оголосив про намір уряду внести щонайменше 500 млн данських крон ($77,64 млн) до Фонду для України.
