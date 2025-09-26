Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Споживчі настрої українців значно зросли в серпні - Info Sapiens

17:33 26.09.2025 |

Економіка

Споживчі настрої українців значно зросли в серпні - Info Sapiens

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у серпні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 5,2 пункти та становить 81,7 п. Зросли усі складові індикатора.

У серпні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 81,7 п., що на 5,2 п. вище за показник липня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 64,5 п., що на 5,2 п. вище за рівень цього показника у липні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 4,9 п. та становить 57 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 5,5 п. та становить 71,9 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у серпні зріс на 5,2 п. та складає 93,1 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 95,4 п., що на 7,7 п. нижче за рівень цього показника у липні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 4,1 п. та складає 78,7 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 3,9 п. порівняно з минулим місяцем та складає 105,3 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 119,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,2 п. та складає 184,9 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 п. та складає 154,6 п.

«Після кількох місяців незначного падіння, індекс споживчих настроїв показав зростання в серпні 2025 року. Аналогічна тенденція спостерігається щодо індексу поточного становища та економічних очікувань. Показники як споживчих настроїв, так і економічних очікувань наближені до значень, які ми спостерігали в аналогічний період 2023-го року, але поточне становище цього року оцінено дещо краще.» - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців значно зросли в серпні - Info Sapiens
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

Бізнес