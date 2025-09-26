«Земельний банк»: вартість землі на аукціонах зросла у сім разів

Держбюджет отримає ще 33,8 млн грн від суборенди державних сільськогосподарських земель.

Про це інформує Фонд державного майна України.

Результатом торгів "Земельного банку" цього тижня стали 28,2 млн гривень. Додатково переможці сумарно мають сплатити 5,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект може становити близько 33,8 млн грн з ПДВ, пояснює ФДМУ.

Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 26 онлайн-аукціонів на суму 28,2 млн грн.

Загальна кількість пропозицій на торгах - 136, в ході торгів вартість зросла у 7,1 раза. Середня вартість суборенди за 1 гектар - 26 645 гривень.

Загальна площа ділянок - 1 058 га, вони розташовані у Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській області.