Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Земельний банк»: вартість землі на аукціонах зросла у сім разів
16:58 26.09.2025 |
Держбюджет отримає ще 33,8 млн грн від суборенди державних сільськогосподарських земель.
Про це інформує Фонд державного майна України.
Результатом торгів "Земельного банку" цього тижня стали 28,2 млн гривень. Додатково переможці сумарно мають сплатити 5,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект може становити близько 33,8 млн грн з ПДВ, пояснює ФДМУ.
Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 26 онлайн-аукціонів на суму 28,2 млн грн.
Загальна кількість пропозицій на торгах - 136, в ході торгів вартість зросла у 7,1 раза. Середня вартість суборенди за 1 гектар - 26 645 гривень.
Загальна площа ділянок - 1 058 га, вони розташовані у Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Земельний банк»: вартість землі на аукціонах зросла у сім разів
|В Україні кількість боргів за комуналку перевищила рекордні 788 000
|Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко
|ЗМІ: Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС
|ФОПам розширили пільги зі сплати єдиного соціального внеску
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent на рівні $69,4 за барель
Бізнес
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки