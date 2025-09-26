Авторизация

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

15:59 26.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів оновив підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко 26 вересня за результатами тематичного екологічного Кабміну.

Вона зазначила, що тепер національну класифікацію узгоджено з рамковою класифікацією ООН.

Рішення дозволить:

* зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;

* підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;

* відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала прем'єр.

За матеріалами: Економічна правда
 

