26.09.25
17:21
Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко
15:59 26.09.2025 |
Кабінет міністрів оновив підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко 26 вересня за результатами тематичного екологічного Кабміну.
Вона зазначила, що тепер національну класифікацію узгоджено з рамковою класифікацією ООН.
Рішення дозволить:
* зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів;
* підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку;
* відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.
"Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала прем'єр.
