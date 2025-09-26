ФОПам розширили пільги зі сплати єдиного соціального внеску

З 1 жовтня зменшиться кількість умов, коли самозайняті особи матимуть право не сплачувати єдиний соціальний внесок.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе - тепер не потрібно буде мати основне місце роботи", - зазначено у повідомленні.

Для звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та інших самозайнятих осіб залишиться лише дві умови. Одна - що роботодавець (у тому числі резидент Дія Сіті) вже сплатив за них ЄСВ. Друга - сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

"Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату", - пояснила податкова.

Для ФОП на єдиному податку це обов'язково, інші самозайняті особи - якщо є чистий дохід за цей період - обов'язково, якщо немає - за бажанням, уточнили у ДПС.

При цьому база для нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

"Такі правила зроблять систему більш справедливою, не змінюючи при цьому рівня соціальної захищеності ФОП та інших самозайнятих осіб", - підкреслили у ДПС.