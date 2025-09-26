Кулеба анонсував мораторій на відключення води та світла на прифронтових територіях через борги

Кабінет Міністрів готує мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах через борги.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

"Серед рішень, які готуємо до розгляду урядом - мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги. Окремо шукаємо комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання", - написав віцепрем'єр.

За його словами, йдеться не лише про погашення заборгованості, а про "формування цілісної політики, що дасть громадам інструменти для децентралізованого управління енергетикою".

"У проєкті держбюджету на наступний рік вперше закладено на це 15,2 млрд грн", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабінет Міністрів скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, який діяв від початку повномасштабної війни.