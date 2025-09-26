Фінансові новини
Кулеба анонсував мораторій на відключення води та світла на прифронтових територіях через борги
14:28 26.09.2025 |
Кабінет Міністрів готує мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах через борги.
Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Facebook.
"Серед рішень, які готуємо до розгляду урядом - мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги. Окремо шукаємо комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання", - написав віцепрем'єр.
За його словами, йдеться не лише про погашення заборгованості, а про "формування цілісної політики, що дасть громадам інструменти для децентралізованого управління енергетикою".
"У проєкті держбюджету на наступний рік вперше закладено на це 15,2 млрд грн", - додав Кулеба.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабінет Міністрів скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, який діяв від початку повномасштабної війни.
