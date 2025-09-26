Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кулеба анонсував мораторій на відключення води та світла на прифронтових територіях через борги

 

Кабінет Міністрів готує мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах через борги.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

"Серед рішень, які готуємо до розгляду урядом - мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових громадах за борги. Окремо шукаємо комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання", - написав віцепрем'єр.

За його словами, йдеться не лише про погашення заборгованості, а про "формування цілісної політики, що дасть громадам інструменти для децентралізованого управління енергетикою".

"У проєкті держбюджету на наступний рік вперше закладено на це 15,2 млрд грн", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Кабінет Міністрів скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, який діяв від початку повномасштабної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес