Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтогаз запропонував 10 проєктів у межах ресурсної угоди зі США

 

Група Нафтогаз у межах угоди про ресурси зі США запропонувала 10 проєктів, зосереджених на видобутку й енергоефективності. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ми хочемо бути серед перших проєктів, що розробляються", - сказав він.

Подробиць щодо пропозицій Нафтогазу Корецький не озвучив з міркувань безпеки.

Він також закликав західних партнерів використовувати чинні ліцензії. Наприклад, Royal Dutch Shell Plc та Chevron Corp. понад 10 років тому розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу, але вийшли з них у 2014 році після російської окупації Криму й початку війни на сході України. Корецький зазначив, що Олеське родовище на заході України, де очікувалася робота Chevron, доступне.

"Якщо Chevron, яка дуже глибоко займається цією темою, цим проєктом, або будь-які інші компанії, які мають досвід розробки сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес