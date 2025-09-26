Фінансові новини
26.09.25
14:39
RSS
мапа сайту
Нафтогаз запропонував 10 проєктів у межах ресурсної угоди зі США
12:22 26.09.2025 |
Група Нафтогаз у межах угоди про ресурси зі США запропонувала 10 проєктів, зосереджених на видобутку й енергоефективності. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Ми хочемо бути серед перших проєктів, що розробляються", - сказав він.
Подробиць щодо пропозицій Нафтогазу Корецький не озвучив з міркувань безпеки.
Він також закликав західних партнерів використовувати чинні ліцензії. Наприклад, Royal Dutch Shell Plc та Chevron Corp. понад 10 років тому розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу, але вийшли з них у 2014 році після російської окупації Криму й початку війни на сході України. Корецький зазначив, що Олеське родовище на заході України, де очікувалася робота Chevron, доступне.
"Якщо Chevron, яка дуже глибоко займається цією темою, цим проєктом, або будь-які інші компанії, які мають досвід розробки сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді", - сказав він.
