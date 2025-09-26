Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат
10:51 26.09.2025 |
У першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України отримали від діяльності 555,7 млрд грн прибутку, частка прибуткових компаній склала 74,3%.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
«За результатами роботи великих і середніх підприємств у першому півріччі 2025 року прибуток перевищив отримані збитки у 4,4 раза. За цей період прибуток - 555,7 млрд грн, частка прибуткових підприємств - 74,3%», - йдеться в повідомленні.
Найбільший обсяг прибутку зафіксований серед підприємств, які працюють у промисловості (203,8 млрд грн), у страховій та фінансовій сфері (167,9 млрд грн), в торгівлі та сфері ремонту транспортних засобів (87,2 млрд грн).
Загальні збитки великих та середніх компаній за вказаний період становили 126,9 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат
|«Нафтогаз» веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну
|Спрощену процедуру розгляду євроінтеграційних ініціатив пропонують затвердити у Верховній Раді
|Нафта готується до найбільшого тижневого зростання за три місяці, оскільки Росія скорочує експорт палива
|Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго
|АМКУ дозволив UPG орендувати ще 17 станцій ANP і «Авіас»
|Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами
Бізнес
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія