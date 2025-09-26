Авторизация

Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат

10:51 26.09.2025 |

Економіка

 

У першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України отримали від діяльності 555,7 млрд грн прибутку, частка прибуткових компаній склала 74,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«За результатами роботи великих і середніх підприємств у першому півріччі 2025 року прибуток перевищив отримані збитки у 4,4 раза. За цей період прибуток - 555,7 млрд грн, частка прибуткових підприємств - 74,3%», - йдеться в повідомленні.

Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат

 

Найбільший обсяг прибутку зафіксований серед підприємств, які працюють у промисловості (203,8 млрд грн), у страховій та фінансовій сфері (167,9 млрд грн), в торгівлі та сфері ремонту транспортних засобів (87,2 млрд грн).

Загальні збитки великих та середніх компаній за вказаний період становили 126,9 млрд грн.

Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат

 
Найбільших збитків зазнали промислові підприємства (74,4 млрд грн), підприємства у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів (18,5 млрд грн), а також компанії у сфері у транспорту, складського господарства, поштовій та кур'єрській діяльності (18,2 млрд грн).
 

