Частка прибуткових великих та середніх підприємств сягнула 74% - Держстат

У першому півріччі 2025 року великі та середні підприємства України отримали від діяльності 555,7 млрд грн прибутку, частка прибуткових компаній склала 74,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«За результатами роботи великих і середніх підприємств у першому півріччі 2025 року прибуток перевищив отримані збитки у 4,4 раза. За цей період прибуток - 555,7 млрд грн, частка прибуткових підприємств - 74,3%», - йдеться в повідомленні.

Найбільший обсяг прибутку зафіксований серед підприємств, які працюють у промисловості (203,8 млрд грн), у страховій та фінансовій сфері (167,9 млрд грн), в торгівлі та сфері ремонту транспортних засобів (87,2 млрд грн).

Загальні збитки великих та середніх компаній за вказаний період становили 126,9 млрд грн.

Найбільших збитків зазнали промислові підприємства (74,4 млрд грн), підприємства у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів (18,5 млрд грн), а також компанії у сфері у транспорту, складського господарства, поштовій та кур'єрській діяльності (18,2 млрд грн).