Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві приватизували завод «Квант» - ціна на аукціоні зросла більш ніж удвічі

16:54 25.09.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна 25 вересня 2025 року реалізував державний пакет акцій розміром 73,3% статутного капіталу АТ «Завод «Квант» за 401,5 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Команда ФДМУ провела успішний аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі АТ "Завод "Квант". У торгах за об'єкт змагалося 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,32 раза зі стартових 172 961 546 гривень до фінальних - 401 500 000,00 гривень», - йдеться в повідомленні.

Переможцем торгів стало ТОВ «Дженерал Агро Трейд». За даними системи YouControl, підприємство зареєстровано у 2018 році у Києві, основним видом діяльності визначено надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Новий власник зобов'язується погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

АТ «Завод «Квант» розташований у Голосіївському районі міста Києва, неподалік зі станцією метро "Васильківська". Об'єкт приватизації нараховує 30 од. нерухомого майна. Серед ключових переваг - велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.

Раніше завод входив до складу Укроборонпрому.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,02 0,05 41,5100  0,03 0,07
EUR 48,4750  0,19 0,39 48,5100  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес