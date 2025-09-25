Фінансові новини
25.09.25
19:06
У Києві приватизували завод «Квант» - ціна на аукціоні зросла більш ніж удвічі
16:54 25.09.2025 |
Фонд державного майна 25 вересня 2025 року реалізував державний пакет акцій розміром 73,3% статутного капіталу АТ «Завод «Квант» за 401,5 млн грн.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Команда ФДМУ провела успішний аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі АТ "Завод "Квант". У торгах за об'єкт змагалося 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,32 раза зі стартових 172 961 546 гривень до фінальних - 401 500 000,00 гривень», - йдеться в повідомленні.
Переможцем торгів стало ТОВ «Дженерал Агро Трейд». За даними системи YouControl, підприємство зареєстровано у 2018 році у Києві, основним видом діяльності визначено надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Новий власник зобов'язується погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.
АТ «Завод «Квант» розташований у Голосіївському районі міста Києва, неподалік зі станцією метро "Васильківська". Об'єкт приватизації нараховує 30 од. нерухомого майна. Серед ключових переваг - велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.
Раніше завод входив до складу Укроборонпрому.
