«Попит дуже високий». У маркетплейс DOT-Chain Defence додали дрони літакового типу

У "маркетплейсі зброї" DOT-Chain Defence, який запустили в липні 2025 року, окрім FPV-дронів і бомберів, тепер можна замовити ще й дрони літакового типу. Про це повідомило Міністерство оборони.

Зараз асортимент включає 12 моделей від восьми українських виробників. Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.

"Попит на літакові дрони дуже високий. Військові вже оформили значну кількість передзамовлень, які будуть поставлені найближчим часом", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Більшість моделей - це дрони-розвідники з характерною літаковою формою та відповідними аеродинамічними характеристиками. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань, зокрема збір розвідданих, спостереження та моніторинг.

Взяти участь та запропонувати свої дрони військовим через маркетплейс зброї можуть всі виробники кодифікованої продукції. Наразі доступ до DOT-Chain Defence мають 12 бригад.

Міноборони планує подальше масштабування DOT-Chain Defence. Найближчим часом лінійку доступних на маркетплейсі товарів поповнять інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.