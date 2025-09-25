Фінансові новини
Податківці попередили про нові правила реєстрації накладних з 27 вересня
14:05 25.09.2025 |
З 27 вересня набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені урядом 26 серпня.
Ці зміни мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для доброчесного бізнесу, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).
Зазначається, що відбудеться збільшення лімітів для безумовної реєстрації податкових накладних: граничний обсяг постачання підвищено до 1 млн грн, а на одного контрагента - до 100 тис. грн. Також збільшено допустиму кількість платників податку, де керівник обіймає аналогічну посаду, з 3 до 5.
Водночас підвищено пороги для операцій з невеликими сумами - мінімум за однією накладною зростає з 5 тис. до 10 тис. грн, а загальний місячний обсяг - з 500 тис. грн до 3 млн грн.
Крім того, спрощено ознаки безумовної реєстрації за експортними операціями для підприємств, що працюють на територіях із загрозою бойових дій, де активних боїв зараз немає.
Також удосконалено автоматичну реєстрацію ПН/РК - після виключення платника з переліку ризикових враховуватимуться показники його позитивної податкової історії. Якщо таблицю даних платника враховано, реєстрація може відбуватися і внаслідок її автоматичного врахування.
Оновлено ознаки позитивної податкової історії, оскільки ліміти обсягу операцій підвищено з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента - зі 100 тис. грн до 500 тис. грн. Показник щодо кількості підконтрольних юросіб для керівника також збільшено з 3 до 5.
Додатково змінено критерій ризиковості операцій для РК при поверненні товару від неплатника ПДВ - строк збільшено з 30 до 90 днів. Водночас запроваджено запобіжники проти маніпуляцій із фінзвітністю щодо залишкової вартості основних засобів, додали у ДПС.
