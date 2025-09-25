«Клуб білого бізнесу» скоротився за квартал на чверть: чим займаються ці компанії та який дохід мають

Бізнесів, що відповідають стандартам прозорого ведення в Україні, поменшало на 26% за останній квартал. Наразі в переліку "Клубу білого бізнесу" 6 619 компаній та 530 фопів.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби.

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, водночас додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24. Загалом після всіх змін перелік скоротився на 26%, йдеться в аналітиці.

Згідно з дослідженням, найбільша концентрація "білого бізнесу" спостерігається у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту - 1 485 компаній, що складає понад п'яту частину всього списку. Далі йдуть переробна промисловість (1 054 компанії) та аграрний сектор (952 компанії).

Серед регіонів очікувано лідирує Київ - 1 689 компаній (25,5%), помітну частку мають також Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311).

Як йдеться в аналітиці, 20 компаній з переліку мали доходи понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 - від 1 до 10 млрд. Найбільш численною є група компаній з оборотом від 10 до 100 млн грн - 2 751 учасник. Ще 130 компаній не здали фінансову звітність за минулий рік, а 24 залишаються із закритими даними.

Зазначається, що жодна компанія не має відкритого провадження від податкової щодо боргів, штрафів чи санкцій. Також, 28 компаній з переліку на початок повномасштабного вторгнення мали російських власників, а нині жодної.

До переліку, окрім компаній, потрапили й фопи - їх 530 наразі. 7 з них мають закриті дані. Більшість серед фопів у податковому віп-клубі - чоловіки (60%), жінки становлять 38%.

За даними Опендатабот, найбільше приватних підприємців Клуба зареєстровані у столиці: 82 або 16%. Наслідують Дніпропетровщина (11%) та Львівщина (9%).

Найпопулярнішою сферою діяльності фопів є торгівля - 200 підприємців, або 38%. Наслідують транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та сфера харчування (9%).