З початку року в Україні приватизували 271 об'єкт

Фонд державного майна з початку 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 271 об'єкт.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«З початку року успішно приватизовано 271 об'єкт державного майна. Середня кількість учасників досягла 4 осіб, що сприяло зростанню ціни об'єктів у середньому в 3 рази», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду, серед найбільш цікавих приватизованих цьогоріч об'єктів - державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім» (фінальна ціна на аукціоні сягнула 608,14 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (137,50 млн грн), недобудована дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві (111 млн грн).

Також було продано єдиний майновий ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» (107 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Київський завод «Імпульс» (92,33 млн грн).