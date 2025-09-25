Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року в Україні приватизували 271 об'єкт

10:02 25.09.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна з початку 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 271 об'єкт.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«З початку року успішно приватизовано 271 об'єкт державного майна. Середня кількість учасників досягла 4 осіб, що сприяло зростанню ціни об'єктів у середньому в 3 рази», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду, серед найбільш цікавих приватизованих цьогоріч об'єктів - державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім» (фінальна ціна на аукціоні сягнула 608,14 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (137,50 млн грн), недобудована дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві (111 млн грн).

Також було продано єдиний майновий ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» (107 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Київський завод «Імпульс» (92,33 млн грн).

З початку року в Україні приватизували 271 об&apos;єкт
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес