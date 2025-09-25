Фінансові новини
25.09.25
11:34
RSS
мапа сайту
З початку року в Україні приватизували 271 об'єкт
10:02 25.09.2025 |
Фонд державного майна з початку 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 271 об'єкт.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«З початку року успішно приватизовано 271 об'єкт державного майна. Середня кількість учасників досягла 4 осіб, що сприяло зростанню ціни об'єктів у середньому в 3 рази», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Фонду, серед найбільш цікавих приватизованих цьогоріч об'єктів - державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім» (фінальна ціна на аукціоні сягнула 608,14 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (137,50 млн грн), недобудована дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві (111 млн грн).
Також було продано єдиний майновий ДП «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» (107 млн грн), єдиний майновий комплекс ДП «Київський завод «Імпульс» (92,33 млн грн).
