Мінфін України вважає відносно рівним профіль обслуговування держборгу

Виплати з погашення та обслуговування державного боргу України у 2026 році станом на кінець серпня цього року становитимуть $18,3 млрд, у 2027 році – $16,6 млрд порівняно із $23,1 млрд у цьому році, так дані опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті.

"Профіль обслуговування боргу відносно рівний", – йдеться у презентації з конференції JP Morgan Emerging and Frontier Markets Opportunities Conference 16 вересня.

Згідно з ними, у ці три роки найбільші виплати заплановано за внутрішнім боргом: 2025 рік – $17,2 млрд, 2026-й – $11,9 млрд, 2027-й – $9,7 млрд, тоді як виплати за комерційним зовнішнім боргом складатимуть до $1 млрд.

Відповідно до графіку, в 2028-2033 рр. загальні виплати наразі перебувають в діапазоні від $12,3 млрд до $9 млрд, з яких виплати за комерційним зовнішнім боргом становититмуть від $0,9 млрд до $1,2 млрд (за винятком 2029 року – $2,0 млрд).

В той же час у 2034–2036 рр. очікується нове збільшення боргових виплат до $14,0 млрд - $12,3 млрд за рахунок зростання виплат за комерційним зовнішнім боргом до $6,4 млрд – $4,0 млрд.

Згідно з поточним графіком, у подальші роки – аж до 2050-го – основні виплати припадатимуть на пільговий зовнішній борг: вони становитимуть від $5,4 млрд до $3,1 млрд за загальних виплат $9,0 млрд - $3,2 млрд.

Мінфін також зазначив, що у цьому році йому п’ятий рік поспіль вдалося зменшити вартість обслуговування зовнішнього боргу – до 1,2% річних з 1,9% у 2024 році, 3,1% – у 2023 році та 6,2% річних у 2020 році.

В той же час внутрішній борг трохи подорожчав – до 13,5% з 13,1% річних у два попередні роки.



Структура виплат України за зовнішнім боргом у 2025–2040 рр. станом на 30 серпня 2025 р. (млрд $):

Рік Внутрішній борг Зовнішній пільговий Зовнішній комерційний Разом 2025 17,2 4,9 1,0 23,1 2026 11,9 5,5 0,9 18,3 2027 9,7 6,2 0,8 16,6 2028 5,3 5,7 0,9 11,9 2029 2,8 7,5 2,0 12,3 2030 2,2 6,7 1,2 10,2 2031 2,6 7,0 1,2 10,8 2032 2,2 7,2 1,1 10,6 2033 2,3 5,6 1,1 9,0 2034 2,2 5,3 6,4 14,0 2035 2,4 6,0 5,3 13,6 2036 2,7 5,6 4,0 12,3 2037 3,6 5,4 0 9,0 2038 1,0 4,5 0,1 5,6 2039 1,0 4,4 0 5,4 2040 0,9 4,8 0 5,7

Дані: Мінфін