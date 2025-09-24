Мінфін України вважає відносно рівним профіль обслуговування держборгу

Виплати з погашення та обслуговування державного боргу України у 2026
році станом на кінець серпня цього року становитимуть $18,3 млрд, у
2027 році – $16,6 млрд порівняно із $23,1 млрд у цьому році, так дані
опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті.
"Профіль обслуговування боргу відносно рівний", – йдеться у
презентації з конференції JP Morgan Emerging and Frontier Markets
Opportunities Conference 16 вересня.
Згідно з ними, у ці три роки найбільші виплати заплановано за
внутрішнім боргом: 2025 рік – $17,2 млрд, 2026-й – $11,9 млрд, 2027-й –
$9,7 млрд, тоді як виплати за комерційним зовнішнім боргом складатимуть
до $1 млрд.
Відповідно до графіку, в 2028-2033 рр. загальні виплати наразі
перебувають в діапазоні від $12,3 млрд до $9 млрд, з яких виплати за
комерційним зовнішнім боргом становититмуть від $0,9 млрд до $1,2 млрд
(за винятком 2029 року – $2,0 млрд).
В той же час у 2034–2036 рр. очікується нове збільшення боргових
виплат до $14,0 млрд - $12,3 млрд за рахунок зростання виплат за
комерційним зовнішнім боргом до $6,4 млрд – $4,0 млрд.
Згідно з поточним графіком, у подальші роки – аж до 2050-го – основні
виплати припадатимуть на пільговий зовнішній борг: вони становитимуть
від $5,4 млрд до $3,1 млрд за загальних виплат $9,0 млрд - $3,2 млрд.
Мінфін також зазначив, що у цьому році йому п’ятий рік поспіль
вдалося зменшити вартість обслуговування зовнішнього боргу – до 1,2%
річних з 1,9% у 2024 році, 3,1% – у 2023 році та 6,2% річних у 2020
році.
В той же час внутрішній борг трохи подорожчав – до 13,5% з 13,1% річних у два попередні роки.
Структура виплат України за зовнішнім боргом у 2025–2040 рр. станом на 30 серпня 2025 р. (млрд $):
| Рік
| Внутрішній борг
| Зовнішній пільговий
| Зовнішній комерційний
| Разом
| 2025
| 17,2
| 4,9
| 1,0
| 23,1
| 2026
| 11,9
| 5,5
| 0,9
| 18,3
| 2027
| 9,7
| 6,2
| 0,8
| 16,6
| 2028
| 5,3
| 5,7
| 0,9
| 11,9
| 2029
| 2,8
| 7,5
| 2,0
| 12,3
| 2030
| 2,2
| 6,7
| 1,2
| 10,2
| 2031
| 2,6
| 7,0
| 1,2
| 10,8
| 2032
| 2,2
| 7,2
| 1,1
| 10,6
| 2033
| 2,3
| 5,6
| 1,1
| 9,0
| 2034
| 2,2
| 5,3
| 6,4
| 14,0
| 2035
| 2,4
| 6,0
| 5,3
| 13,6
| 2036
| 2,7
| 5,6
| 4,0
| 12,3
| 2037
| 3,6
| 5,4
| 0
| 9,0
| 2038
| 1,0
| 4,5
| 0,1
| 5,6
| 2039
| 1,0
| 4,4
| 0
| 5,4
| 2040
| 0,9
| 4,8
| 0
| 5,7
Дані: Мінфін