Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї
14:24 24.09.2025 |
Українська делегація прибуде до США наприкінці вересня для переговорів щодо юридичної частини домовленості стосовно спільного виробництва зброї, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом військова співпраця між Києвом та Вашингтоном (йдеться про спільне виробництво зброї, можливо, для продажу в інші країни), Стефанішина сказала, що так, і достатньо детально.
"Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості", - сказала посол в інтерв'ю для телемарафону.
Говорячи про те, в яких конкретно видах озброєння є інтерес США, Стефанішина зазначила, що у різних видах дронів.
"До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США", - додала посол.
