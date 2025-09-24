Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

 

Українська делегація прибуде до США наприкінці вересня для переговорів щодо юридичної частини домовленості стосовно спільного виробництва зброї, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом військова співпраця між Києвом та Вашингтоном (йдеться про спільне виробництво зброї, можливо, для продажу в інші країни), Стефанішина сказала, що так, і достатньо детально.

"Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості", - сказала посол в інтерв'ю для телемарафону.

Говорячи про те, в яких конкретно видах озброєння є інтерес США, Стефанішина зазначила, що у різних видах дронів.

"До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США", - додала посол.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес