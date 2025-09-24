Фінансові новини
- 24.09.25
- 14:31
- RSS
- мапа сайту
Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відкрив у середу в Києві перший міжнародний форум Національної асоціації добувної промисловості України United by mining та попередив надрокористувачів про відповідальність за порушення законодавства, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
"Я прийшов сюди не для галочки, а для того, щоб попередити. Я знаю проблеми добувної галузі і подекуди непрості відносини з органами прокуратури (...) Якщо колись із прокурорами можна було домовитися, то зараз ситуація змінилась, і жодних домовленостей бути не може", - заявив Кравченко.
Серед основних порушень, які розслідує прокуратура, він назвав незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів, завдання шкоди довкіллю.
"Майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри та спрямовує справи до суду. Так, наприклад, з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже спрямовано 47 обвинувальних актів. У судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено", - наголосив генпрокурор.
Він додав, що виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів та подано 12 позовів.
Водночас Кравченко зазначив, що якщо бізнес працює чесно, то держава захищатиме його, й нагадав про запуск порталу "СтопТиск", на якому бізнес може оскаржити дії правоохоронців.
