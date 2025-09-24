Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

 

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відкрив у середу в Києві перший міжнародний форум Національної асоціації добувної промисловості України United by mining та попередив надрокористувачів про відповідальність за порушення законодавства, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я прийшов сюди не для галочки, а для того, щоб попередити. Я знаю проблеми добувної галузі і подекуди непрості відносини з органами прокуратури (...) Якщо колись із прокурорами можна було домовитися, то зараз ситуація змінилась, і жодних домовленостей бути не може", - заявив Кравченко.

Серед основних порушень, які розслідує прокуратура, він назвав незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів, завдання шкоди довкіллю.

"Майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри та спрямовує справи до суду. Так, наприклад, з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже спрямовано 47 обвинувальних актів. У судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів та подано 12 позовів.

Водночас Кравченко зазначив, що якщо бізнес працює чесно, то держава захищатиме його, й нагадав про запуск порталу "СтопТиск", на якому бізнес може оскаржити дії правоохоронців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес