24.09.25
13:48
- RSS
- мапа сайту
«Ми говоримо про ресурсних гравців». Україна розраховує залучити в надра великих інвесторів
13:33 24.09.2025 |
Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах угоди про надра між США й Україною, матиме $150 мільйонів стартового капіталу, але його функції не обмежуються цими грішми. Головна мета - залучити стратегічних інвесторів, розповів у середу заступник міністра економіки Єгор Перелигін на форумі United by Mining 2025.
Згідно з планами, Україна й США в особі Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) мають протягом 2025-2026 року внести у фонд по $75 мільйонів.
Через кілька років загальний обсяг фонду збільшиться до $200-250 мільйонів завдяки надходженням від ренти з нових спеціальних дозволів на видобуток, продажу ліцензій на аукціонах та інших профільних платежів.
"Seed-капітал фонду - це інвестиційний потенціал. Сума $150 мільйонів не є дуже великою, тому концепція така: завдяки цьому капіталу можна займати міноритарні частки та фінансувати цікаві для фонду проєкти. Але головне завдання - це те, що фонд є де-факто маркетмейкером", - сказав Перелигін.
Він розраховує, що інвестиції фонду дозволять залучати капітал інших учасників ринку.
"Ми вбачаємо фонд як інструмент, щоб просувати появу довгострокового капіталу на ринку. Це перше. Друге - це, умовно кажучи, інструмент стабілізатора, який надає додаткову стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів. Ми говоримо про великих ресурсних гравців, які до цього не хотіли інвестувати в Україну", - сказав Перелигін.
Міністерство вважає, що на кожен долар інвестицій фонду вдасться залучати три-чотири долари додаткових інвестицій від інших учасників ринку.
"І третє, ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції, тобто довгострокові контракти. Фонд може або бути сам покупцем, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини", - сказав Перелигін.
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
