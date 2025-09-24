Авторизация

«Ми говоримо про ресурсних гравців». Україна розраховує залучити в надра великих інвесторів

13:33 24.09.2025 |

Економіка

 

Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах угоди про надра між США й Україною, матиме $150 мільйонів стартового капіталу, але його функції не обмежуються цими грішми. Головна мета - залучити стратегічних інвесторів, розповів у середу заступник міністра економіки Єгор Перелигін на форумі United by Mining 2025.

Згідно з планами, Україна й США в особі Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) мають протягом 2025-2026 року внести у фонд по $75 мільйонів.

Через кілька років загальний обсяг фонду збільшиться до $200-250 мільйонів завдяки надходженням від ренти з нових спеціальних дозволів на видобуток, продажу ліцензій на аукціонах та інших профільних платежів.

"Seed-капітал фонду - це інвестиційний потенціал. Сума $150 мільйонів не є дуже великою, тому концепція така: завдяки цьому капіталу можна займати міноритарні частки та фінансувати цікаві для фонду проєкти. Але головне завдання - це те, що фонд є де-факто маркетмейкером", - сказав Перелигін.

Він розраховує, що інвестиції фонду дозволять залучати капітал інших учасників ринку.

"Ми вбачаємо фонд як інструмент, щоб просувати появу довгострокового капіталу на ринку. Це перше. Друге - це, умовно кажучи, інструмент стабілізатора, який надає додаткову стабільність для інших інвесторів, в тому числі великих стратегічних інвесторів. Ми говоримо про великих ресурсних гравців, які до цього не хотіли інвестувати в Україну", - сказав Перелигін.

Міністерство вважає, що на кожен долар інвестицій фонду вдасться залучати три-чотири долари додаткових інвестицій від інших учасників ринку.

"І третє, ми говоримо про те, що фонд може забезпечити стабільність у реалізації продукції, тобто довгострокові контракти. Фонд може або бути сам покупцем, або стати каналом для реалізації контрактів з великими споживачами критичної сировини", - сказав Перелигін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

