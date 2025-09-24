Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рахункова палата визнала системну кризу в БЕБ: працює не так, як планувалось
13:24 24.09.2025 |
Рахункова палата опублікувала різко критичний звіт про роботу Бюро економічної безпеки за 2021-2024 роки. У ньому вказується на невідповідність поточної діяльності БЕБ тим цілям і завданням, які перед ним ставили.
БЕБ створювалося як орган превенції, тобто запобігання економічних злочинів, але він займається переважно розслідуванням уже скоєних злочинів.
"БЕБ так і не змогло почати виконувати превентивні функції. А низка інших чинників поглибили кризу в його діяльності", - йдеться в заяві Рахункової палати.
Основна причина неефективності БЕБ, на думку Рахункової палати, - прогалини в законодавстві. Тривалий час були ухвалені тільки основні документи - профільний закон та положення про БЕБ, а багато нормативних актів не доопрацювали.
"Наприклад, до функцій Бюро належить надання рекомендацій органам влади у сфері економічної безпеки. Проте жоден нормативний акт не зобов'язував інші органи їх виконувати. У результаті на 1778 рекомендацій БЕБ (із сумарною оцінкою ризиків у 22,9 млрд грн) не було жодної реакції", - повідомила Рахункова палата.
БЕБ досі не надали доступ до усіх реєстрів і переліків, що обмежує його спроможність збирати дані та проводити повноцінний аналіз.
Рахункова палата також вказала на системне недофінансування БЕБ (в середньому задовольняється лише 20% фінансових потреб бюро, зарплати на 37% нижчі, ніж у Національному антикорупційному бюро) і критичний кадровий дефіцит (штат укомплектований лише наполовину).
Відомство вказує, що частину проблем БЕБ почали вирішувати ще під час проведення аудиту. Вдалося затвердити порядок виплати грошового забезпечення особам зі спеціальним званням, був призначений новий директор Олександр Цивінський, а саме БЕБ передали у підзвітність прем'єр-міністрові України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Ми говоримо про ресурсних гравців». Україна розраховує залучити в надра великих інвесторів
|Рахункова палата визнала системну кризу в БЕБ: працює не так, як планувалось
|В Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 – великої
|Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба
|Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в «Дії»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.09.25
|Конкурс АРМА з пошуку управителя для великого виробника цегли "Керамбуд" провалився. Бізнес звинувачує агентство у закритості
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян