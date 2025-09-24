В Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 – великої

На сьогодні портфель об'єктів приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів малої приватизації (включно з єдиними майновими комплексами, пакетами акцій, об'єктами окремого майна, об'єктами незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення) та 19 об'єктів великої приватизації.

Як повідомили в Фонді державного майна, вже оголошено 60 нових аукціонів.

Там назвали топ-5 оголошених аукціонів, зокрема:

* приватизація АТ "Одеський припортовий завод" на Одещині - відбудеться 25 листопада цього року зі стартовою ціною в 4,48 млрд грн;

* приватизація АТ "Нафтохімік Прикарпаття" (26%) на Івано-Франківщині - стартова ціна: 425,45 млн грн;

* приватизація державної частки розміром 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на Сумщині - відбудеться 24 вересня зі стартовою ціною 268,07 млн грн;

* приватизація ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" на Хмельниччині - стартова ціна: 207,66 млн грн, аукціон відбудеься 2 жовтня;

* приватизація АТ "Завод "Квант" (73,2784%) в місті Київ - стартова ціна: 172,96 млн грн, аукціон відбудетьсся 25 вересня.