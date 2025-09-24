Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба
12:12 24.09.2025 |
У серпні 2025 року в Україну ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (4 146 авто).
Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що з усіх імпортованих електрокарів 1 997 були новими, ще 7 277 - завезені з вторинного ринку.
Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн проти 3,8 млрд грн у серпні 2024 року. При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн порівняно з 12,6 млн грн у серпні торік.
Водночас обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Ми говоримо про ресурсних гравців». Україна розраховує залучити в надра великих інвесторів
|Рахункова палата визнала системну кризу в БЕБ: працює не так, як планувалось
|В Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 – великої
|Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба
|Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в «Дії»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.09.25
|Конкурс АРМА з пошуку управителя для великого виробника цегли "Керамбуд" провалився. Бізнес звинувачує агентство у закритості
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян