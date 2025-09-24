Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба

У серпні 2025 року в Україну ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (4 146 авто).

Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що з усіх імпортованих електрокарів 1 997 були новими, ще 7 277 - завезені з вторинного ринку.

Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн проти 3,8 млрд грн у серпні 2024 року. При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн порівняно з 12,6 млн грн у серпні торік.

Водночас обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).