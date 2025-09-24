Авторизация

Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба

12:12 24.09.2025 |

Економіка

 

У серпні 2025 року в Україну ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (4 146 авто).

Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що з усіх імпортованих електрокарів 1 997 були новими, ще 7 277 - завезені з вторинного ринку.

Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн проти 3,8 млрд грн у серпні 2024 року. При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн порівняно з 12,6 млн грн у серпні торік.

Водночас обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

