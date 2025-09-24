Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в «Дії»
12:07 24.09.2025 |
Кабінет міністрів України запускає онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в додатку "Дія", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії". Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, - це виїзна перевірка на місці", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями, кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.
Прем'єр повідомила, що станом на зараз в Україні зареєстрована 125 операторів, більшість саме українські, і лише 8 з них іноземні.
"Масштабування й пришвидшення розмінування - серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні - одна з найбільш замінованих країн світу", - додала вона і подякувала партнерам за підтримку у створенні цього сервісу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Ми говоримо про ресурсних гравців». Україна розраховує залучити в надра великих інвесторів
|Рахункова палата визнала системну кризу в БЕБ: працює не так, як планувалось
|В Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 – великої
|Імпорт електромобілів у серпні зріс удвічі - Держмитслужба
|Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в «Дії»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.09.25
|Конкурс АРМА з пошуку управителя для великого виробника цегли "Керамбуд" провалився. Бізнес звинувачує агентство у закритості
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян