Закупівельна організація Агентства відновлення оголосила перший тендер
23:23 23.09.2025
Централізована закупівельна організація "Інфраструктурні проєкти", яка була створена при Агентстві відновлення, оголосила про першу закупівлю.
Зокрема, йдеться про здійснення технічного нагляду на об'єкті: нове будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Бронниця - Унгурь" у Вінницькій області, заявили в Агентстві відновлення. Тендер вже розміщено на платформі Prozorro.
"Мета закупівлі - забезпечення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог будівельних норм, національних стандартів та правил, а також контролю за якістю, обсягами та вартістю робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, попередньо команда закупівельної організації нарощувала експертизу для здійснення закупівель: проводила ринкові консультації та працювала з експертними спільнотами. У серпні відбулися перші консультації щодо проєктування, виробництва та монтажу первинних (мобільних) укриттів - долучилися 17 українських виробників і 1 міжнародна компанія.
На початку вересня була проведена зустріч із ринком щодо систем зважування в русі (WIM): обговорені технічні характеристики, експлуатаційне утримання, фінансування та структура майбутнього контракту. До консультацій долучилися 7 компаній, серед яких 2 міжнародні.
Окрім того, організація співпрацює з експертними радами при держпідприємстві "Національний інститут розвитку інфраструктури". Напрацьовані матеріали стануть основою для проєктів технічних вимог і відкритих консультацій перед оголошенням закупівель.
Як повідомлялося, в липні Центральна закупівельна організація, що належить до сфери управління Агентства відновлення України, оголосила про проведення попередніх ринкових консультацій щодо первинних (мобільних) укриттів.
У серпні стало відомо, що Державне агентство відновлення планує змінити підходи до публічних закупівель для відбудови, створивши нову модель відбору підрядників, де ключовими стануть реальна собівартість робіт та ринкові зарплати, а не мінімальна ціна.
