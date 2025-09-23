Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Укрзалізниці розповів про нову тактику Росії: «шахеди» тепер полюють на локомотиви

 

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці далекобійними дронами. "Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета - завдати удару по економіці в цілому", - розповів генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю Reuters.

За його словами, атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. "Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.

Перцовський пов'язує інтенсифікацію атак із різким зростанням виробництва далекобійних дронів російським військово-промисловим комплексом. "Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "шахед", полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "шахеди" для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях", - сказав він.

З середини літа Росія атакує електричні підстанції й іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

"Вони... діють системно, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди", - сказав Перцовський. Прикладами за останній час стали атаки на станції Лозова, Синельникове, Козятин.

Попри систематичні атаки, українська залізниця поки що витримує навантаження, транзит військових вантажів не постраждав.

"Це марафон... Вони б'ють нас, ми відновлюємося. Вони б'ють нас, ми відновлюємося", - охарактеризував він ситуацію.

За оцінками Світового банку, приблизно 30% залізничної мережі України є в циклі "пошкодження-ремонт".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес