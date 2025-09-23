Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава Укрзалізниці розповів про нову тактику Росії: «шахеди» тепер полюють на локомотиви
23:06 23.09.2025 |
Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці далекобійними дронами. "Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета - завдати удару по економіці в цілому", - розповів генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю Reuters.
За його словами, атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. "Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - наголосив він.
Перцовський пов'язує інтенсифікацію атак із різким зростанням виробництва далекобійних дронів російським військово-промисловим комплексом. "Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як "шахед", полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "шахеди" для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях", - сказав він.
З середини літа Росія атакує електричні підстанції й іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.
"Вони... діють системно, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди", - сказав Перцовський. Прикладами за останній час стали атаки на станції Лозова, Синельникове, Козятин.
Попри систематичні атаки, українська залізниця поки що витримує навантаження, транзит військових вантажів не постраждав.
"Це марафон... Вони б'ють нас, ми відновлюємося. Вони б'ють нас, ми відновлюємося", - охарактеризував він ситуацію.
За оцінками Світового банку, приблизно 30% залізничної мережі України є в циклі "пошкодження-ремонт".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закупівельна організація Агентства відновлення оголосила перший тендер
|Глава Укрзалізниці розповів про нову тактику Росії: «шахеди» тепер полюють на локомотиви
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн
|Українці сплатили ₴29,7 мільярда земельного податку з початку року
|Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%
|Україна успішно пройшла скринінг з ЄС за одним із «найскладніших» розділів - Мінекономіки
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg