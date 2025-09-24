Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 03:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці сплатили ₴29,7 мільярда земельного податку з початку року
22:40 23.09.2025 |
За січень - серпень надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 29,7 млрд грн, що на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 3,7 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період торік, коли надходження становили майже 26 млрд грн.
Лідерами із плати за землю стали Дніпропетровська область (5,2 млрд грн), Київ (4,2 млрд грн), Одеська (2,6 млрд грн) та Львівська (2 млрд грн) області.
У ДПС нагадали, що плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Він включає земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної чи комунальної власності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закупівельна організація Агентства відновлення оголосила перший тендер
|Глава Укрзалізниці розповів про нову тактику Росії: «шахеди» тепер полюють на локомотиви
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн
|Українці сплатили ₴29,7 мільярда земельного податку з початку року
|Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%
|Україна успішно пройшла скринінг з ЄС за одним із «найскладніших» розділів - Мінекономіки
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg