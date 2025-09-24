Авторизация

Українці сплатили ₴29,7 мільярда земельного податку з початку року

22:40 23.09.2025 |

Економіка

 

За січень - серпень надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 29,7 млрд грн, що на 14,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 3,7 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період торік, коли надходження становили майже 26 млрд грн.

Лідерами із плати за землю стали Дніпропетровська область (5,2 млрд грн), Київ (4,2 млрд грн), Одеська (2,6 млрд грн) та Львівська (2 млрд грн) області.

У ДПС нагадали, що плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно. Він включає земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної чи комунальної власності.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

