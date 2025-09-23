Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна успішно пройшла скринінг з ЄС за одним із «найскладніших» розділів - Мінекономіки

Україна успішно пройшла скринінг з ЄС за одним із «найскладніших» розділів - Мінекономіки

 

Україна завершила двосторонні скринінгові зустрічі з Європейською комісією за переговорним розділом 12 «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика».

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Українську делегацію очолив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. До складу делегації увійшли представники Мінекономіки, Держпродспоживслужби, МОЗ та народні депутати України.

«Українська команда успішно пройшла пʼятиденний скринінг за Розділом 12. Ми показали наше бачення щодо подальшого запровадження європейських норм у сферах продовольчої безпеки, ветеринарних і фітосанітарних стандартів. Це не лише про наближення законодавства до норм ЄС, а й про зміцнення позицій нашої продукції на європейському ринку», - зазначив Качка.

У Мінекономіки зауважили, що розділ 12 є одним із найскладніших у переговорному процесі та передбачає узгодження з понад 2 тис. актів права ЄС.

Протягом тижня Україна представила стан адаптації законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарії та фітосанітарної політики до стандартів ЄС.

Зокрема, було обговорено здоров'я та добробут тварин, офіційний контроль за продуктами тваринного походження, біологічну безпеку. Окрему увагу сторони приділили питанням щодо харчування людей, технології переробки харчових продуктів, а також пестицидам, здоров'ю рослин, ГМО тощо.

Під час дискусій українські представники надали детальні роз'яснення щодо імплементації законодавства, адміністративних структур, офіційного контролю, системи моніторингу, статистичних даних та практичних заходів у кожному тематичному блоці.

Єврокомісія позитивно оцінила представлені матеріали та відзначила системність і сталість реформ у цій сфері.
