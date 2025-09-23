Зростання цін промвиробників в Україні в серпні 2025р прискорилося до 4,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у серпні зросли на
4,7%, тоді як у липні на 0,7%, в червні на 0,1% після падіння на 2,4% у
травні та 3,7% у квітні, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
Держстат уточнює, що у межах України у серпні ціни промвиробників
зросли щодо липня поточного року також на 5,3%, у разі постачання за
межі країни - на 0,4%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (відносно серпня
минулого року) за підсумками серпня 2025 року ціни у промисловості
виросли на 7,3%.
За вісім місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зростання цін промвиробників становило 25,2%.
За даними статвідомства, у серпні порівняно з липнем цього року
зростання цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 2,2%,
у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 1,2%, добуванні
металевих руд – 0,6%.
Ціни зросли у постачанні електроенергії та газу - на 9,4%, у
виробництві енергії – на 8,2%, металургії - на 1,7%, у харчовій
промисловості – на 1,6%, у переробній на 0,9%, виробництві гумових і
пластмасових виробів - на 0,5%, деревообробній промисловості – на 0,4%, в
машинобудуванні та виробництві комп'ютерів – на 0,2%, у виробництві
фармацевтичної та хімічної продукції – на 0,1%.
Водночас, у виробництві електричного устаткування ціни знизилися на
1,6%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 1,5%, текстильному
виробництві - на 1,1%, в добуванні кам’яного вугілля та у
машинобудуванні – на 0,5%.
Зміна цін виробників промислової продукції в серпні 2025 року*, %
|
| серпень до липня 2025
| серпень 2025 до серпня 2024
| січень-серпень 2025 до січня-серпня 2024
| Промисловість
| 104.7
| 107.3
| 125.2
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 101.2
| 105.2
| 105.4
| Добування кам'яного вугілля
| 99.5
| 99.3
| 101.1
| Добування сирої нафти та природного газу
| 102.2
| 109.8
| 108.1
| Добування металевих руд
| 100.6
| 102.0
| 106.3
| Переробна промисловість
| 100.9
| 111.4
| 113.0
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.6
| 119.5
| 120.8
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 101.3
| 123.4
| 118.2
| Виробництво молочних продуктів
| 102.4
| 117.7
| 119.6
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 100.3
| 115.5
| 116.5
| Виробництво цукру
| 93.9
| 91.2
| 98.8
| Виробництво напоїв
| 100.0
| 109.7
| 109.2
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 98.9
| 105.4
| 108.7
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.4
| 107.8
| 108.2
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 98.5
| 87.9
| 91.1
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.1
| 105.7
| 108.0
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 100.1
| 109.1
| 122.1
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.5
| 108.9
| 109.5
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 101.7
| 104.8
| 107.6
| Машинобудування
| 99.5
| 108.1
| 109.2
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.2
| 115.4
| 110.0
| Виробництво електричного устаткування
| 98.4
| 106.7
| 110.5
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.2
| 110.9
| 110.8
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 99.2
| 105.8
| 107.8
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 109.4
| 102.5
| 137.2
| Товари проміжного споживання
| 100.7
| 107.1
| 109.2
| Інвестиційні товари
| 100.0
| 107.6
| 109.8
| Споживчі товари короткострокового використання
| 101.4
| 117.3
| 118.9
| Споживчі товари тривалого використання
| 100.9
| 107.5
| 106.4
| Енергія
| 108.2
| 102.7
| 131.7
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.