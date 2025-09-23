Зростання цін промвиробників в Україні в серпні 2025р прискорилося до 4,7% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у серпні зросли на 4,7%, тоді як у липні на 0,7%, в червні на 0,1% після падіння на 2,4% у травні та 3,7% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що у межах України у серпні ціни промвиробників зросли щодо липня поточного року також на 5,3%, у разі постачання за межі країни - на 0,4%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (відносно серпня минулого року) за підсумками серпня 2025 року ціни у промисловості виросли на 7,3%.

За вісім місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зростання цін промвиробників становило 25,2%.

За даними статвідомства, у серпні порівняно з липнем цього року зростання цін у видобутку сирої нафти та природного газу становило 2,2%, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 1,2%, добуванні металевих руд – 0,6%.

Ціни зросли у постачанні електроенергії та газу - на 9,4%, у виробництві енергії – на 8,2%, металургії - на 1,7%, у харчовій промисловості – на 1,6%, у переробній на 0,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,5%, деревообробній промисловості – на 0,4%, в машинобудуванні та виробництві комп'ютерів – на 0,2%, у виробництві фармацевтичної та хімічної продукції – на 0,1%.

Водночас, у виробництві електричного устаткування ціни знизилися на 1,6%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 1,5%, текстильному виробництві - на 1,1%, в добуванні кам’яного вугілля та у машинобудуванні – на 0,5%.

Зміна цін виробників промислової продукції в серпні 2025 року*, %

серпень до липня 2025 серпень 2025 до серпня 2024 січень-серпень 2025 до січня-серпня 2024 Промисловість 104.7 107.3 125.2 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 101.2 105.2 105.4 Добування кам'яного вугілля 99.5 99.3 101.1 Добування сирої нафти та природного газу 102.2 109.8 108.1 Добування металевих руд 100.6 102.0 106.3 Переробна промисловість 100.9 111.4 113.0 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.6 119.5 120.8 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 101.3 123.4 118.2 Виробництво молочних продуктів 102.4 117.7 119.6 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 100.3 115.5 116.5 Виробництво цукру 93.9 91.2 98.8 Виробництво напоїв 100.0 109.7 109.2 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 98.9 105.4 108.7 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.4 107.8 108.2 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 98.5 87.9 91.1 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.1 105.7 108.0 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 100.1 109.1 122.1 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.5 108.9 109.5 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 101.7 104.8 107.6 Машинобудування 99.5 108.1 109.2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.2 115.4 110.0 Виробництво електричного устаткування 98.4 106.7 110.5 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.2 110.9 110.8 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 99.2 105.8 107.8 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 109.4 102.5 137.2 Товари проміжного споживання 100.7 107.1 109.2 Інвестиційні товари 100.0 107.6 109.8 Споживчі товари короткострокового використання 101.4 117.3 118.9 Споживчі товари тривалого використання 100.9 107.5 106.4 Енергія 108.2 102.7 131.7

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.