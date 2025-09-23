Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ

Скасування заборони на експорт українських озброєнь за кордон не вплине на постачання дронів для військових, адже потужності виробників зараз недозавантажені.

Про це співзасновник FRDM, президент Технологічних Сил України Вадим Юник заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ у межах проєкту "Індустрія дронів".

"60% підприємств узагалі не завантажені. Проблема не в експорті, а у відсутності грошей і замовлень", - наголосив Юник.

Президент ТСУ переконаний, що експорт, навпаки, може зіграти позитивну роль.

"Якщо підприємства зможуть експортувати надлишки своєї продукції, це дає їм можливість жити: платити зарплати, тримати інженерів, розвивати виробництво. Будь-який прибуток компанії йде в R&D - удосконалення й створення нових моделей, актуальних для фронту. Без цього процесу інновації зупиняються", - зазначив Вадим Юник.

Він додав, що відкритий експорт означає й можливості для співпраці з європейськими партнерами: доступ до технологій, спільні розробки.

"Це відкриває шлях і для інвестицій. Те, що сьогодні в Україну заходить, - краплі в океані від реальних можливостей. Великі інвестори не вкладатимуться в компанії, які можуть продавати продукцію тільки одному монопокупцю - державі, яка не може гарантувати, що завтра у вас будуть закуповувати продукцію. Тому експорт - це шанс. Але контрольований: щоб дрони не опинилися в недружніх до нас країнах. З країнами Рамштайну, ЄС і НАТО проблем немає - вони нам самі постачають техніку. Ми ж маємо давати їм такий самий доступ до наших розробок", - резюмував Вадим Юник.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів. Глава держави уточнив, що дефіцит у фінансуванні ОПК покриватиметься завдяки експорту деяких видів нашої зброї.

Загалом влада планує дозволити обмежений експорт української зброї. Протягом двох тижнів буде напрацьована відповідна концепція.

Раніше Володимир Зеленський анонсував програму Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій і відкриття виробничих ліній за кордоном. Насамперед ідеться про виробництво дронів різних типів, ракет та артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.