Державіаслужба отримала нового керівника
10:38 23.09.2025 |
Державна авіаційна служба отримала нового голову. Ним став Даніїл Меншиков.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
У лютому 2018 року Меньшикова призначили заступником начальника управління в Департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Наступного року Данило Меньшиков заступив на посаду заступника начальника відділу моніторингу та аналізу митної вартості та цінової інформації в Департаменті митних платежів та митної вартості Державної Фіскальної служби України, а згодом і Державної митної служби України.
У 2021 році він розпочав свою діяльність як начальник управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби. І в серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці.
