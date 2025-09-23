Державіаслужба отримала нового керівника

Державна авіаційна служба отримала нового голову. Ним став Даніїл Меншиков.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

У лютому 2018 року Меньшикова призначили заступником начальника управління в Департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наступного року Данило Меньшиков заступив на посаду заступника начальника відділу моніторингу та аналізу митної вартості та цінової інформації в Департаменті митних платежів та митної вартості Державної Фіскальної служби України, а згодом і Державної митної служби України.

У 2021 році він розпочав свою діяльність як начальник управління таргетингу Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби. І в серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці.