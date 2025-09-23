Авторизация

Кабмін призначив десятого заступника міністра розвитку: раніше був в НБУ і Case Україна

 

Колишній заступник директора департаменту фінстабільності Національного банку, експерт аналітичного центру Case Україна Євген Дубогриз став новим, десятим заступником міністра розвитку громад та територій. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Дубогриз чотири роки працював в НБУ заступником директора департаменту й начальником управління, займався стрес-тестуванням банків, впровадженням регуляцій, окремими питаннями банківського нагляду та підготовкою Звіту про фінансову стабільність й інших аналітичних звітів НБУ.

Перед тим працював інвестиційним аналітиком і економічним редактором у ділових медіа.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України має ще дев'ятьох заступників: Олексій Балеста, Андрій Братусь, Марина Денисюк, Сергій Деркач, Андрій Кашуба, Костянтин Ковальчук, Наталія Козловська, Олексій Рябикін, Альона Шкрум.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

