НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вчені та інженери з Нідерландів допоможуть Україні шукати проривні технології, які мають змінити хід війни

 

Україна разом з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів працюватиме над пошуком геймченджерів для війни. Оборонний кластер Brave1 і TNO спільно працюватимуть над проривними технологіями для використання на полі бою.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Brave1 підписав меморандум з TNO - найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів. Це перше міжнародне r&d-партнерство для кластера. Це важливий крок у розвитку української defense tech-екосистеми», - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, у фокусі співпраці буде залучення топової експертизи, якої зараз бракує Україні. Так, спільно з дослідним інститутом, в якому працюють тисячі вчених й інженерів за різними напрямами - штучний інтелект, протидія повітряним загрозам, радари, БпЛА, - будуть створюватися дослідницькі центри. Окремий напрям стосуватиметься тестування продуктів та прототипів, над якими працюють учені інституту.

Федоров підкреслив, що розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. І Україна вже має низку подібних кейсів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

