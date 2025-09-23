Фінансові новини
Вчені та інженери з Нідерландів допоможуть Україні шукати проривні технології, які мають змінити хід війни
09:48 23.09.2025 |
Україна разом з найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів працюватиме над пошуком геймченджерів для війни. Оборонний кластер Brave1 і TNO спільно працюватимуть над проривними технологіями для використання на полі бою.
Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«Brave1 підписав меморандум з TNO - найбільшим дослідницьким інститутом Нідерландів. Це перше міжнародне r&d-партнерство для кластера. Це важливий крок у розвитку української defense tech-екосистеми», - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, у фокусі співпраці буде залучення топової експертизи, якої зараз бракує Україні. Так, спільно з дослідним інститутом, в якому працюють тисячі вчених й інженерів за різними напрямами - штучний інтелект, протидія повітряним загрозам, радари, БпЛА, - будуть створюватися дослідницькі центри. Окремий напрям стосуватиметься тестування продуктів та прототипів, над якими працюють учені інституту.
Федоров підкреслив, що розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. І Україна вже має низку подібних кейсів.
