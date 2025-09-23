Кабмін виділив 2 мільярди на програму обміну е-Балів на нове озброєння для військових

Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони понад 2 мільярди гривень на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус", який дозволяє військовим отримувати нове озброєння через систему Brave1 Market в обмін на електронні бали (е-Бали).

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він уточнив, що йдеться про переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту.

"Завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence", - пояснив міністр.

Нагадаємо, програма "Армія дронів Бонус" працює з серпня 2025 року, вона дозволяє військовим замовляти FPV-дрони, ударні та розвідувальні апарати, а також засоби РЕБ в обмін на на нараховані за знищену ворожу техніку е-Бали.