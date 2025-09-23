Авторизация

Кабмін виділив 2 мільярди на програму обміну е-Балів на нове озброєння для військових

17:47 22.09.2025

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони понад 2 мільярди гривень на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус", який дозволяє військовим отримувати нове озброєння через систему Brave1 Market в обмін на електронні бали (е-Бали).

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він уточнив, що йдеться про переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту.

"Завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence", - пояснив міністр.

Нагадаємо, програма "Армія дронів Бонус" працює з серпня 2025 року, вона дозволяє військовим замовляти FPV-дрони, ударні та розвідувальні апарати, а також засоби РЕБ в обмін на на нараховані за знищену ворожу техніку е-Бали.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

