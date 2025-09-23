Фінансові новини
Третина всіх коштів на оборону наступного року піде на закупівлю зброї – це рекордні 955 мільярдів, – Підласа
12:18 22.09.2025 |
Проєкт закону "Про держбюджет на 2026 рік" передбачає рекордні видатки на закупівлю і виробництво озброєння.
Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.
Вона зауважила, що третину із передбачених на оборону у 2026 році коштів у сумі 2,8 трильйона гривень піде на зброю.
"Більше половини видатків - близько 45% - це заплановане грошове забезпечення військовослужбовців. Рекордні 955 млрд грн (третина всіх коштів на оборону) планується спрямувати на закупівлю і виробництво озброєння", - написала Підласа.
Вона нагадала, що Україна все ще фінансує оборонні видатки за рахунок внутрішніх доходів та запозичень, оскільки міжнародні партнери (за винятком Великої Британії) не дозволяють спрямовувати свою допомогу на ці цілі.
"Водночас, усі невійськові видатки - в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні - $45,5 млрд, з яких $18 млрд - незакрита потреба", - зауважила голова Комітету з питань бюджету.
Підласа нагадала, що для фінансування бюджету під час війни Україна змушене здійснювати значні запозичення.
"Як наслідок, державний борг продовжує нарощуватися і в кінці наступного року може досягти 101,6% прогнозного ВВП (проти 43,3% у 2021 році). Така ситуація зберігатиметься до закінчення активних бойових дій, поки ми будемо спрямовувати близько 60% нашого бюджету на оборону", - додала депутатка.
Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.
Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи - 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит - до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні - 2,08 трлн грн.
Зокрема, видатки на Сили оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року).
