Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%
12:13 22.09.2025 |
За січень - серпень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,51 трлн грн, що на 410,4 млрд грн, або на 19,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у серпні було витрачено 333,6 млрд гривень.
Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень - серпень 2025 року становили 1,57 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у серпні було витрачено 214,6 млрд грн.
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 вересня 2025 року.
У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:
- 994,4 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у серпні - 133,8 млрд грн) або 39,7% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - серпень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 176,9 млрд грн, або на 21,6%);
- 343,7 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг (у серпні - 46,6 млрд грн) або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
* підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
* перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 419,9 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у серпні - 64,6 млрд грн) або 16,8% від загального обсягу видатків, що на 43,1 млрд грн або на 11,4% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
* трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
* соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
* виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- 313,5 млрд грн - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у серпні - 31,8 млрд грн) або 12,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
* придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
* забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
- 233,3 млрд грн - на обслуговування державного боргу (у серпні - 34,8 млрд грн) або 9,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 29,2 млрд грн, або на 14,3%);
- 123,4 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у серпні - 10,6 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 8,1 млрд грн, або на 7%).
