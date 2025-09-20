«Земельний банк»: у субаренду здали ще 1,5 тисячі гектарів

За результатами торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримала від суборенди 41,1 млн гривень та ще 8,2 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".

На торгах була 61 пропозиція, загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1 523 га у Харківській, Одеській та Полтавській областях.

В ході торгів вартість зросла у 7,2 рази, середня вартість суборенди за гектар склала 27019 гривень, повідомляє ФДМУ.

"Оскільки додатково переможці сумарно мають сплатити 8,2 млн грн ПДВ, загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 49,3 млн грн", - зазначили у відомстві.