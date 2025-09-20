Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Земельний банк»: у субаренду здали ще 1,5 тисячі гектарів

23:50 19.09.2025 |

Економіка

 

За результатами торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримала від суборенди 41,1 млн гривень та ще 8,2 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".

На торгах була 61 пропозиція, загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1 523 га у Харківській, Одеській та Полтавській областях.

В ході торгів вартість зросла у 7,2 рази, середня вартість суборенди за гектар склала 27019 гривень, повідомляє ФДМУ.

"Оскільки додатково переможці сумарно мають сплатити 8,2 млн грн ПДВ, загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 49,3 млн грн", - зазначили у відомстві.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес