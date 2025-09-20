Фінансові новини
- |
- 20.09.25
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Земельний банк»: у субаренду здали ще 1,5 тисячі гектарів
23:50 19.09.2025 |
За результатами торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримала від суборенди 41,1 млн гривень та ще 8,2 млн грн ПДВ.
Про це повідомляє Фонд державного майна.
Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" відбулося 16 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".
На торгах була 61 пропозиція, загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1 523 га у Харківській, Одеській та Полтавській областях.
В ході торгів вартість зросла у 7,2 рази, середня вартість суборенди за гектар склала 27019 гривень, повідомляє ФДМУ.
"Оскільки додатково переможці сумарно мають сплатити 8,2 млн грн ПДВ, загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 49,3 млн грн", - зазначили у відомстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Модернізована «Булава» збільшила радіус до 100 кілометрів
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
|«Земельний банк»: у субаренду здали ще 1,5 тисячі гектарів
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8% - Держстат
|Соболев: Мінекономіки повністю сформувало команду з 12 заступників
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ