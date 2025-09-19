Фінансові новини
Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8% - Держстат
23:34 19.09.2025 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2025 року зріс на 0,8% порівняно з другом кварталом 2024 року, тоді як у першому кварталі цього року аналогічний показник складав 0,9%, повідомила Державна служба статистики.
Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП збільшився на 0,2%.
Як повідомлялося, НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі, тоді як Мінекономіки та уряд зберігають прогноз 2,7%.
Нацбанк України оцінив зростання реального ВВП у другому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 1,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 1,6%. Згідно із його оновленим прогнозом, оцінка зростання реального ВВП у III третьому кварталі цього року погіршена до 2,4% з 3,5%, у IV кварталі - до 3,5% з 5,9%.
За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії. При чому у четвертому кварталі минулого року було зафіксовано зниження ВВП на 0,1% після зростання на 2,2% у третьому кварталі, 4,0% - у другому та 6,8% - у першому.
НБУ прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд - 2,4%.
ТЕГИ
